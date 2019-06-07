مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين في شجار بمخيم بلاطة

لقي الشاب موسى محمد مصطفى جبريل من مخيم بلاطة (20 عاماً) مصرعه، بعد إصابته بآلة حادة في رقبته، وأصيب شقيقه ومواطنين آخرين بالرصاص في شجار وقع الليلة الماضية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان ظهر اليوم الجمعة، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وصول الشاب جبريل للمستشفى متوفياً، إثر إصابته بآلة حادة في رقبته وإصابة شقيقه إصابة متوسطة، وعلى الفور باشرت غرفة عمليات الشرطة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الشرطة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لحفظ الأمن والنظام وحصر المشتبه بهم بالضلوع بالشجار.

وأضاف ارزيقات أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت داخل مخيم بلاطة لحفظ الأمن والنظام وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم، وعند وصولها للمخيم تعرضت لإطلاق نار أكثر من مرة، حيث تم التعامل مع كل موقف على حدة واتخذت مراكزها داخل المخيم لإتاحة المجال لفريق الأدلة الجنائية بالمباحث العامة لرفع الأدلة وتفتيش بعض المنازل التي تخص المشتبه بهم بالضلوع بالشجار وقضية القتل.

وأكد أن الشرطة أعلمت النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادثة، فيما قررت الأخيرة التحفظ على الجثمان لحين إحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية، ولا زال البحث جارِ عن المشتبه بهم.