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الجهاد الإسلامي: تسليم الدكتور الاشقر دليل آخر لانعدام العدالة والتواطؤ الامريكي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:01 - 06 يونيو 2019
عبدالحليم الأشقر عبدالحليم الأشقر
بنك فلسطين
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دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة تسليم السلطات الامريكية البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الاشقر للكيان الاسرائيلي .

وقال الحركة في بيان صحفي "إن هذه الخطوة العدائية للشعب الفلسطيني ، تعكس مدى الشراكة في العدوان على شعبنا بين الاحتلال والولايات المتحدة وتربصهما بأبناء شعبنا واستهدافهما لقياداته ونخبه العلمية والسياسية، وهي خطوة تدلل كذلك على انعدام العدالة وانحطاط القيم الحقوقية لدى الادارة الامريكية، التي تمعن في تجاوز قيم العدالة بتسليم البروفيسور عبد الحليم الأشقر بعد قضائه مدة حكم دام 11 عاما في سجونها".

ودعت الجهاد الإسلامي لتضافر الجهود من أجل حرية البروفيسور عبد الحليم الاشقر وحمايته من البطش الصهيو أمريكي.

 

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