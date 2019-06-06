سلاح جديد لجنود الاحتلال للتعامل مع طائرات المقاومة دون طيار.. فما هو؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب عن تزويد جيش الاحتلال لجنوده المتواجدين على حدود قطاع غزة ببنادق جديدة مضادة للطائرات دون طيار، وستصل البنادق خلال الأيام القادمة للجنود.

وأضافت القناة أن قرار جيش الاحتلال جاء بعد استخدام طائرات دون طيار تحمل متفجرات لاستهداف قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة، ونشرت المقاومة مؤخراً تسجيل فيديو يظهر استهداف دبابة لجيش الاحتلال بطائرات تحمل قنبلة خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فإن المقاومة تستطيع الوصول إلى عمق دولة الاحتلال عبر استخدام الطائرات دون طيار، وتمتلك هذه الطائرات سرعة ودقة في الأداء.

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأسبوع الماضي في فيديو مصور عن استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة حمم البدر، وأن العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وكان قيادي كبير في سرايا القدس تحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالعدو الصهيوني بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة حمم البدر.