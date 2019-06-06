اشتية يوجه رسالة مهمة للشعب الفلسطيني حول ازمة السلطة المالية



وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الفلسطيني بشأن الأزمة المالية الراهنة.

وقال اشتية في مستهل رسالته : "أحيي فيكم هذه الروح المعنوية العالية من رجال أمن ومدنيين وجميع العاملين في مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: بدون أدنى شك نحن في أزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الأسرى وعائلات الشهداء.

وتابع اشتية: رفضنا تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس توجه إلى القمة العربية والإسلامية طالبا منهم تفعيل شبكة الأمان المالي العربية "أملين أن يستجيب العرب لمطلبنا هذا". وفق حديثه.

وأكد أنه تم التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وضع اسرائيل امام مسؤولياتها في هذا الأمر؛ "لأن هذا مخالف لاتفاق باريس".

وأشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك في الاشهر الماضية، مبينا أنها ستستمر في ذلك.

وأردف اشتية قائلا : "الوضع بالنسبة لنا صعب لكن سنبقى اوفياء لأسر الاسرى وعائلات الشهداء"، منوها إلى أن "هذا الضغط المالي جزء من حرب مالية تشنها علينا اسرائيل من اجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بصفقة القرن.

ومضي اشتية يقول : "الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن يستسلم ولن يقبل إلا بما يشكل العدالة بالنسبة له، دولة مستقلة ذات سياة مترامية الأطراف عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وأكد أن "العاملين في الأراضي الفلسطينية، والفصائل ملتفون، والمشهد الوطني من أروع ما يكن وموحد خلف موقف الرئيس عباس الرافض لـصفقة القرن".

وختم رئيس الوزراء رسالته قائلا : "مثل ما عبرنا ظروفا صعبة، أنا على ثقة، سنعبر هذا الظرف الصعب إلى الأفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج وكل ليل وراءه نهار".