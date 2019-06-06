"إسرائيل" تحاول إحباط مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين

أفادت قناة "ريشِت" أن سيناتورات أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رفضوا طلبات إسرائيلية للامتناع عن دفع مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.

وأضافت أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس " الاخباري الأمريكي أن مشروع القرار المذكور سيطرح على طاولة الكونغرس قريبا.

وقال مسؤولون في الإدارة الامريكية أنهم لم يؤيدوا فكرة حل الدولتين لأن هناك اختلافًا عميقًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل .

وأضاف الموقع الأمريكي "السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين اسرائيليين اخرين يلحون على السناتور ين غراهام وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار".

وأكد دبلوماسيون في دولة الاحتلال أنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الاشارة الى الوضع النهائي التي تهدف اليه هذه المفاوضات.

وقال الموقع "إن غراهام وفان هولين رفضا حتى الان التوجهات الإسرائيلية بهذا الصدد".

وقالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين إنه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهما يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل.

ولم يرد أي تعقيب من السفارة الاسرائيلية في واشنطن على هذا النبأ.