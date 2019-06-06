الاحتلال يجهز جنوده على حدود غزة ببنادق خاصة

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم تجهيز جنوده على حدود قطاع غزة، بـ"بنادق خاصة".

ووفق صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، فإن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، ستجهز الجنود على الحدود مع قطاع غزة ببنادق خاصة ضد الحوامات المفخخة، لافتة إلى أن "هذا التهديد الذي ابتلى به الجيش مؤخرًا".

يذكر أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نشرت الخميس الماضي، مشاهد بثتها قناة الميادين تظهر استهداف السرايا لدبابات الاحتلال خلال تصعيد غزة الأخير.

وأعلنت سرايا القدس، استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة لأول مرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة حمم البدر، وأن الاحتلال تكتم على العملية وأخفى خسائره.

وشهد قطاع غزة، بداية الشهر الجاري، تصعيدا عسكريا استمر نحو 3 أيام، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا.