بوغدانوف: منتدى "صفقة القرن" في البحرين حدث مشكوك فيه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لم تتلق دعوة لحضور المنتدى، حيث ستقدم واشنطن ما يعرف بـ"صفقة القرن" حول الشرق الأوسط في البحرين، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر هذه الفعالية حدثا مشكوكا فيه.

وقال بوغدانوف: "أولا، لم نتلق أي دعوات حتى الآن، وثانيا، الفكرة نفسها تبدو مشكوك فيها للغاية بالنسبة لنا، في هذه الحالة، بالطبع، نحن نسترشد بنهج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي هذا السياق، قال رئيس السلطة محمود عباس، إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز.

ومن الجدير بذكره أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين و"إسرائيل" وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون عن رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي وسيطا بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل "إسرائيل" ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخيا والسكاني أيضا.