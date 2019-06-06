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مستوطنون يستولون على أراض زراعية غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:45 - 06 يونيو 2019
مستوطنون مستوطنون
بنك فلسطين
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استولى مستوطنون اليوم الخميس، على أراض زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" استولت على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسلاكا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية.

وأضاف بريجية أن هذا الاعتداء يعكس مخططات الاحتلال واستهدافه لمنطقتي المخرور والقصير غرب بيت لحم.

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