الاحتلال يفرج عن الأسير محمود أبو عادي من كفر نعمة برام الله

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، عن الأسير محمود سليمان أبو عادي (19 عامًا) بعد انتهاء محكوميته البالغة عامين أمضاها في سجن "عوفر".

واستقبلت حركة الجهاد الإسلامي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، المحرر أبو عادي بتزيين البلدة ومنزله بصوره و رايات حركة الجهاد الإسلامي. وسار الموكب من أمام سجن "عوفر" إلى منزله في البلدة.

وتعرض أبو عادي في بداية اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ استمر لـ أيام؛ حيث كان لم يتجاوز عمره السابعة عشر آنذاك، بتهمة نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي. والقيام بأفعال مقاومة كضرب الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكانت محكمة الاحتلال في سجن "عوفر" أصدرت حكمًا بالسجن 24 شهرا فعلية وعامين مع وقف التنفيذ قبل شهور وغرامة مالية قيمتها أربعة آلاف شيكل.

قضى أبو عادي نصف سجنته في أقسام الأشبال في سجن عوفر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة بتونيا قبل أن يتم نقله إلى أقسام الأسرى العادية بعد بلوغه الثامن عشر من عمره.

ويعد أبو عادي الإبن الثالث لعائلته المكونة من والديه وخمسة أخوة وبنت، إذ كان معيلا لأسرته قبل اعتقاله قبل نحو عامين، حيث عمل في مجال البناء، واستطاع أن يوفق بين عمله ودراسته في مدرسة كفر نعمة الثانوية للذكور.

برز أبو عادي شبلا فلسطينيا وناشطا في مؤسسات القرية الشبابية، قائما بدور الخدماتي لقريته، إلا أن الاقتحامات المتكررة لقريته بنى فكرا ثوريا مقاوما، فشهدت له القرية في صد اقتحامات الاحتلال ومدهماته الليلية.

وشارك أهالي قرية كفر نعمة وأصدقائه وفعاليات القرية والقرى المجاورة باستقبال الأسير، متقدمين بالتهنئة لعائلة الأسير أبو عادي وأقاربه وقريته وحركته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.