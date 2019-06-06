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4 وفيات ونزوح 2500 شخص جراء السيول في جنوب غرب ليبيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:11 - 06 يونيو 2019
سيول سيول
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 أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا (أوتشا) اليوم، ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة غات جنوب غربي البلاد منذ أول من أمس الإثنين، إلى أربع حالات وفاة، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى نزوح نحو 2500 شخص، بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

وكان المكتب أعلن أمس  أن الفيضانات في غات تسببت في حالتي وفاة ونزوح نحو ألف شخص.

وتشهد مدينة غات منذ يوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة وسيولا متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار إلى يوم غد الخميس، وتدفق لاسيول من ناحية الجزائر.

وحذر المجلس البلدي غات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إن "السيول التي اجتاحت مدينة غات غطت 70% من مناطقها وأغرقَت أحياءً سكنية بالمدينة، وتسببت في عديد الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحًا لعديد المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار".

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