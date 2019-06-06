أول أيام عيد الفطر..حوادث سير تودي بحياة مواطنين وجرح 20 بالضفة

أعلن جهاز الدفاع المدني، أن حالتي وفاة و20 إصابة وقعت في 58 تدخلا للدفاع المدني من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءا في أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أن 58 تدخلا، كان منها 45 تدخل إطفاء، و13 تدخل إنقاذ.

وجاءت التدخلات على النحو التالي: 6 حوادث سير نتج عنها وفاتين و20 إصابة، 33 حرائق أعشاب، 6 حرائق أشجار تسببت باحتراق 400 شجرة بين كلي وجزئي، حريق منزل، حريق داخل مشطب للمركبات في عقربا، التخلص من أفعى في 4 حالات، كما نفذت طواقم الوقاية والسلامة جولات على الأماكن الترفيهية لمتابعتها.