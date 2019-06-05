هلال شوال يظهر بالعين المجردة في سماء فلسطين ومصر وتركيا

اختلفت الدول العربية في أمر رؤية هلال عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت بعض الدول يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت أخرى أن الأربعاء هو أول أيام العيد، لكنها ظلت في حالة من الارتباك.

وأنعكس هذا الاختلاف بشكل كبير على المواطنين، ما دفعهم للمطالبة بوحدة المطالع لضبط التقويم الهجري وتواريخ الفروض والعبادات.

ومن بين تلك الدول التي شملها الاختلاف، خاصة مع ظهور هلال شوال بالعين المجردة في سماءها: فلسطين، جمهورية مصر العربية، وتركيا، وهو ما يؤكد أن يوم الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر شوال، وليس الأربعاء.