ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

هلال شوال يظهر بالعين المجردة في سماء فلسطين ومصر وتركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:40 - 05 يونيو 2019
هلال شوال هلال شوال
بنك فلسطين
مشاركة

اختلفت الدول العربية في أمر رؤية هلال عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت بعض الدول يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت أخرى أن الأربعاء هو أول أيام العيد، لكنها ظلت في حالة من الارتباك.

وأنعكس هذا الاختلاف بشكل كبير على المواطنين، ما دفعهم للمطالبة بوحدة المطالع لضبط التقويم الهجري وتواريخ الفروض والعبادات.

ومن بين تلك الدول التي شملها الاختلاف، خاصة مع ظهور هلال شوال بالعين المجردة في سماءها: فلسطين، جمهورية مصر العربية، وتركيا، وهو ما يؤكد أن يوم الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر شوال، وليس الأربعاء.

متعلقات