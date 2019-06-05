صور مروعة تكشف ما يحدث عندما يبتلع طفل بطارية صغيرة

صور مروعة كشفت كيف يمكن لبطارية صغيرة واحدة أن تلحق الضرر بالجسم بعد أربع ساعات من ابتلاع طفل لها.

وأجرت مؤسسة صفحة CPR Kids على "فيسبوك"، سارة هانستيد، محاكاة لمثل هذه الحادثة في شرائح دجاج وصورت النتائج المرعبة ونشرتها عبر الشبكة الاجتماعية.

ووضعت هانستيد البطارية الصغيرة بين شرائح الدجاج لمدة تصل إلى أربع ساعات، وفي غضون 30 دقيقة الأولى من التجربة، بدت البطارية مشوهة وبدأت تحترق قليلا، كما تركت علامات سوداء حول شرائح الدجاج مع علامة مستديرة واضحة حيث كانت موضوعة.

ثم تركت البطارية لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، ووجدت أنها تآكلت داخل الشرائح مكونة بعض الفقاعات حولها.

وقالت هانستيد إن هذا يوضح مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه البطاريات الصغيرة عندما يبتلعها الطفل، وهذا السبب الذي يجعلها تعد حالة طوارئ طبية.