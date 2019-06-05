الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في بحر غزة

قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاءـ تقليص مساحة الصيد من 15 ميل بحري إلى 10 أميال في بحر قطاع غزة.

ووفق مسؤول اتحاد الصيادين في لجان العمل الزراعي زكريا بكر، فقد أبلغوا بقرار تقليص مساحة الصيد من 15 ميل بحري الى عشرة أميال.

يأتي ذلك عقب توسيع الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلا بحريا أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن قلصتها في الأسبوع الماضي إلى 10 أميال بزعم إطلاق بالونات حارقة من القطاع لجنوب البلاد.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت في نهاية أيار/مايو الماضي، توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع إلى 15 ميلا، بعد أن كانت قد قلصتها سابقا إلى 10 أميال، بسبب إطلاق بالونات حارقة صوب المستوطنات بغلاف غزة.

وتوظف سلطات الاحتلال توسيع أو تضييق مساحات الصيد، وتستخدمها كعقوبة ضد الغزيين، وحتى عندما تفتح مساحات الصيد، فإنها عادة ما تقوم بمضايقات في هذا المجال، بما في ذلك الاعتداء على الصيادين ومصادرة قواربهم والاعتقال، إلى حد استهدافهم في بعض الحالات.

ويأتي توسيع مساحة الصيد ضمن تفاهمات التهدئة وكسر الحصار التي ترعاها مصر وأطراف دولية وإقليمية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والتي تم التوصل إليها في الأول من نيسان/أبريل الماضي. علما أن سماح الاحتلال للصيادين بالصيد لمسافة 15 ميلا تعد لأول مرة منذ عام 2006