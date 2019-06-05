ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

"مصر" تكشف عن بيانات إنتاج الغاز الطبيعي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:56 - 05 يونيو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
مشاركة

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ووفقا للجهاز فقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز 4.4 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بجحم إنتاج بلغ 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.8 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال مارس من العام 2018 .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل من الزيت الخام والمكثفات خلال العام المالي 2019 - 2020.

متعلقات