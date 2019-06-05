"مصر" تكشف عن بيانات إنتاج الغاز الطبيعي

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ووفقا للجهاز فقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز 4.4 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بجحم إنتاج بلغ 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.8 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال مارس من العام 2018 .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل من الزيت الخام والمكثفات خلال العام المالي 2019 - 2020.