اشتية: سنبدأ بتسريح عناصر الأجهزة الأمنية حال استمرت الأزمة المالية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاربعاء، أن السلطة الفلسطينية ستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وقال اشتية في تصريحات لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الأزمة المالية تشتد، مضيفا أن "شهري تموز وآب سيكونان الأصعب، وفي حال استمرارها سنبدأ بوقف عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات".

وأضاف اشتية أن موسم الصيف الحالي سيكون "حاراً جداً" على كافة الأصعدة في تلميح الى تصعيد محتمل، محذرا من الوصول إلى هذه النقطة.

وهاجم شتية "أساليب الضغط والابتزاز التي تمارسها إدارة ترامب للضغط علينا من أجل وضع خطة سلام ، بدءًا بمؤتمر هذا الشهر حول التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".