الاحتلال ينشر القبة الفولاذية عقب تحذير استخباري من تصعيد "الجهاد الإسلامي"

ذكر موقع مفزاك العبري، أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" نشرت اليوم الأربعاء إحدى منظومات القبة الفولاذية بالقرب من إحدى الكيبوتسات جنوبي الأراضي المحتلة، وذلك بسبب الوضع اأامني المتوتر مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء نشر القبة الفولاذية بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الاستخبارات الاسرائيلية " أمان" الجنرال تامير هيمان، بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد ارتدعت من الحرب؛ لكن حركة الجهاد الإسلامي لم ترتدع بعد.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاستخبارات الرابع برعاية مجلس الامن القوي الإسرائيلي: "إن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة تنسق الأمور الميدانية مع حركة حماس وهناك دافع كبير للجهاد الإسلامي بتفجير الأوضاع هناك".