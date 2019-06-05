الجهاد: قلب الأمة أصيب يوم احتلال القدس والأمل معقود بسواعد المقاومة

شدّدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أنه يجب ألا ننسى ذكرى الخامس من حزيران يوم احتلال القدس من قبل العدو الاسرائيلي المجرم وسيطرته على باقي فلسطين وأجزاء من الاراضي العربية المجاورة من بينها الجولان السوري الذي لا يزال محتلا.

وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه، إن احتلال القدس لا يمكن أن يمحو أثره من حياتنا سوى استعادتها وتحريرها من دنس المحتلين.

وأضاف شهاب: "إن قلب الأمة أصيب في يوم احتلال القدس، ومنذ ذلك اليوم دأب الأعداء على تقسيم الأمة وتجزئتها حتى يظل الجسد مشلولا لا يقوى على أي فعل مضاد لما تخطط له وتنفذه سلطة الاحتلال في القدس.

وأكد أن الأمل معقود بسواعد الأحرار الذين يرفضون التفريط في القدس ويقفون بصبر وثبات في وجه كل محاولات شطب هوية المدينة المقدسة وتزييف تاريخها.

كما شدد على أن المهمة الأولى ينبغي أن تكون حماية وعي الأجيال بحقها في القدس وكل ذرة من تراب فلسطين، وأن تبقى المقاومة في رأس جدول أعمالنا حتى التحرير بإذن الله.