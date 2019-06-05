الديمقراطية تستنكر استهدف الجيش المصري في سيناء

استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال ابو ظريفة، العملية الإرهابية التي استهدفت حاجز أمني شمال سيناء في أول أيام عيد الفطر السعيد والتي أدت لاستشهاد عدداً من الجنود.

وقال أبو ظريفة: "إن هذه العملية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار مصر لن تفت في عضد مصر ولن تضعف دورها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وعبر أبو ظريفة عن تضامنه الكامل مع أهل شهداء الجيش المصري الشقيقة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد 8 رجال أمن شرطة في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.