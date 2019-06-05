وفاة فنان مصري قدير صاحب الجملة المشهورة "شفيق يا راجل"

توفي نجم الكوميديا المصري، محمد نجم، الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة منذ يومين.

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إن الفنان الكبير محمد نجم توفي، فيما كان في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج وكانت حالته سيئة.

وهاجمت أزمة صحية شديدة الفنان المصري استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابة الفنان الكبير بجلطة دماغية، وتم حجزه بالعناية المركزة.

والفنان محمد نجم اسمه الحقيقي (محمد محمد علي عوض)، ولد العام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، بخاصة في المسرح، وتفوق في هذا المجال لدرجة أنه أنشأ فرقة مسرحية ومسرحا باسمه، وبدأ محمد نجم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، واستهل مشواره المسرحي بالعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، واحترف العمل بالمسرح الكوميدي.

ومن أبرز مسرحياته في بداياته مسرحية "موزة و3 سكاكين" في العام 1968، وفي العام 1970 لعب أول بطولة مطلقة على المسرح من خلال مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن مسرحياته التي كانت حديث الجماهير واستقرت في التاريخ الكوميدي المسرحي مسرحيات "عش المجانين" و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".

ورغم تركيز محمد نجم على المسرح، إلا أنه شارك أيضاً في العديد من الأعمال بالسينما، مثل "حكايتي" مع الزمان، و"كيف تخسر مليون جنيه"، و"حياة خطرة".