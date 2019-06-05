كشف النقاب عن اتصالات لإقامة حزب سياسي يجمع العرب واليهود

كشف عضو الكنيست الإسرائيلي، عيساوي فريج، النائب عن حزب "ميرتس" اليساري، النقاب عن اتصالات ولقاءات جرت الثلاثاء، بينه وبين النائبين ايمن عودة واحمد الطيبي من القائمة المشتركة، لمناقشة فكرة إقامة إطار سياسي يجمع في صفوف سياسيين من العرب واليهود، بحيث يكون برئاسة يهودية عربية مشتركة، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف فريج في حديث مع الإذاعة العبرية الرسمية، انه اتفق مع تمار زاندبيرغ، رئيسة حزبه "ميرتس" على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في "جفعات حَفيفا"، بمواصلة هذه الاتصالات.

ولم يستبعد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ايمن عودة، التعاون مع احزاب المعارضة اليهودية من اجل سد الطريق امام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.