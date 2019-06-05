إصابة مستوطن بحادثة طعن وجيش الاحتلال يبحث عن المنفذ

أصيب مستوطنٌ إسرائيلي في مدينة "تل أبيب" المحتلة اليوم الأربعاء، في حادثة طعن لم تعرف طبيعتها بعد.

وذكر موقع رويتر العبري، أن مستوطن أصيب بجراح متوسطة جراء تعرض لحادثة طعن في رمات هشارون شرق مدينة تل أبيب المحتلة، في تمكن منفذ الطعن بالفرار من المكان.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات كبيرة في منطقة رمات هشارون والتي نصبت حواجز على الطريق السريع رقم 4 بحثاً عن منفذ الطعن، مبينة أن ملابسات الحادثة لم تتضح بعد.

فيما قال موقع واللا العبري، وفقاً لمزاعم شهود العيان، بأن منفذ عملية الطعن صرخ "الله أكبر" ثم لاذ بالفرار.

وفي سياق متصل نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً لمنفذ عملية الطعن قرب "تل أبيب" المحتلة، طالباً المساعدة من المستوطنين بالعثور عليه.



