"رفقا بالمعدة" عادات خاطئة في عيد الفطر تعرف عليها

يأتي عيد الفطر السعيد ومعه الفرحة والسرور والطقوس المعتادة في كل بيوت المسلمين بعد صيام شهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا، ويتصدر الكعك والبسكويت والحلويات وموائد الطعام المتنوعة من الفسيخ واللحم والفتة تجمعات الأهل والأقارب أيام العيد.

وعلى الرغم من الإحساس بالفرحة والراحة النفسية المتمثلة في عادات وطقوس العيد، إلا أن هناك عادات خاطئة لا يجب التهاون بها، يعرفها البعض والبعض الآخر يتجاهلها تؤثر بخطورة على المعدة والصحة بشكل كبير.

وفي اول أيام عيد الفطر السعيد، ترصد "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" آراء خبراء التغذية عن أخطر العادات الخاطئة التي تؤثر على الصحة وخاصة المعدة.

خطر على المعدة

يقول الدكتور نبيه عبدالحميد إبراهيم، رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، إن عيد الفطر السعيد فترة خطرة على معدة الإنسان، لافتًا إلى أن المعدة تتعود على الصيام في شهر رمضان على مدار الثلاثين يومًا، وبعد ذلك يأتي العيد ويفرط المواطنون في تناول اللحوم والحلويات بكميات كبيرة وبشكل غير منظم، مما يعرض المعدة للتعب والإجهاد.

عادات خاطئة

يوضح الدكتور نبيه، أن هناك عادات خاطئة يفعلها الإنسان في العيد وهي:

- الإفراط في تناول الكحك والحلويات.

- الإفراط في تناول اللحوم.

- عدم تناول الخضروات وخاصة السلطة.

- عدم تناول الفواكه.

- عدم شرب المياه.

- قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.

- شرب الشاي والقهوة على معدة فارغة.

- الإفراط في شرب المشروبات الغذائية.

ويحذر رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، من قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، لافتًا إلى ضرورة الحركة بعد الأكل في العيد مثل المشي نصف ساعة أو نزول الدرج وطلوعه.

ثقافة الغذاء بالعيد

يشير الدكتور نبيه إلى ضرورة التغيير من ثقافة التغذية في العيد، لافتًا إلى أهمية تناول الخضروات والفواكه والوجبات المتنوعة، وعدم الاعتماد والإفراط في تناول البروتينات فقط.

ويتابع رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، أن الإفراط في البروتينات تسبب تخزين الدهون في الجسم، مما يؤثر على مرضى السكر ومن يريد إنقاص الوزن.

ويلفت إلى أهمية تناول ما يحتاجه الجسم من الوجبات المتنوعة، وذلك من خلال تنوع تناول الخضروات والفواكه لاكتساب الفيتامينات اللازمة في بناء الجسم وخاصة للأطفال، بالإضافة إلى التنوع في البروتينات والنشويات والحلويات وعدم الإفراط في نوع واحد فقط على مدار عدة أيام.

أضرار على المعدة

يحذر رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، من التهاون في الإفراط في فعل هذه العادات في عيد الفطر، مشيرة إلى أن هذه العادات الخاطئة تسبب أضرارًا كبيرة للمعدة منها:

التهاب جدار المعدة

الشعور بالغثيان

ارتفاع سكر بالدم