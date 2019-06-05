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استخبارات الاحتلال: الجهاد الإسلامي لم ترتدع وتنسق مع حماس لتفجير الاوضاع

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:33 - 05 يونيو 2019
القسام والسرايا القسام والسرايا
بنك فلسطين
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زعم رئيس هيئة الاستخبارات الاسرائيلية " أمان" الجنرال تامير هيمان، بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد ارتدعت من الحرب؛ لكن حركة الجهاد الإسلامي لم ترتدع بعد.

وقال رئيس هيئة الاستخبارات خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاستخبارات الرابع برعاية مجلس الامن القوي الإسرائيلي: "إن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة تنسق الأمور الميدانية مع حركة حماس وهناك دافع كبير للجهاد الإسلامي بتفجير الأوضاع هناك".

وفيما يتعلق بالعقوبات الامريكية على إيران قال هيمان: "إن العقوبات الامريكية ضد إيران أدت إلى أزمة اقتصادية ايرانية خانقه دفعتها للعمل ضد تجارة النفط والادلاء بتصريحات حول برنامجها النووي وفقاً لزعمه.

كما ادعى بان "العقوبات ضد إيران أدت إلى وقف نسبي لتموضع إيران داخل سوريا؛ ولكن لا زال لدي ايران الدافع للتموضع في امكان اخري مثل العراق".

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