ترامب: شن عملية عسكرية ضد إيران امر وارد

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأربعاء، أن احتمال شن عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية إيران أمرٌ محتمل؛ ولكن الحوال هو الأفضل بالنسبة لنا على حد زعمه.

وكان مسؤول أمريكي في إدارة ترامب كبير كشف النقاب عن اجتماع سيعقد خلال الشهر الحالي بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون ونظيره الإسرائيلي والروسي في القدس المحتلة لبحث التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

ووصف المسؤول الامريكي، الاجتماع بأنه "فرصة دبلوماسية غير مسبوقة" بهدف بحث رؤوية مشتركة للتخلص من مصدر الاضطرابات الأساسي في الشرق الأوسط وهو جمهورية إيران الإسلامية وفقاً لمزاعمهم.

يُشار إلى أن إدارة ترامب نشرت الشهر الماضي مجموعة حاملة طائرات هجومية وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت ومزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، مستشهدة بمعلومات استخبارية حول الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأمريكية، فيما رفضت إيران الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وقال المسؤول الأمريكي: "إن إدارة ترامب تحاول أن تضع الروس في صفهم من خلال التأكيد على أن دور إيران في المنطقة ليست إيجابي، لافتاً إلى أنه "إذا أدرك الروس حقيقة ذلك فأعتقد أننا سنكون سعداء للغاية بهذه النتيجة".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال: "إن الدعوات الأمريكية لكبح نفوذ إيران في سوريا والشرق الأوسط على نطاق أشمل "غير واقعية".