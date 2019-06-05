طائرة روسية تعترض طائرة امريكية وتعرض طاقمها للخطر

اعترضت طائرة روسية مقاتلة من نوع سخوي Su-35 طائرة مهمة أمريكية من طراز Poseidon P-8A في المجال الجوي الدولي للبحر الأبيض المتوسط​​، وفقًا للأسطول السادس للقوات الجوية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة معاريف العبرية، فإن الأسطول الامريكي قال: "إن الطائرة الروسية اعترضت الطائرة الامريكية ثلاث مرات، الاعتراض الثاني من ضمن الاعتراضات الثلاثة "كان من المفترض أن يكون غير آمن" بسبب قرب الطائرة الروسية، التي وصلت إلى طائرة المهمة الأمريكية بسرعة، ووفقًا لبيان البحرية الأمريكية " فقد وضع الطيارون وطاقمنا على الطائرة في حالة الخطر".

وقال البيان إن الطائرة الأمريكية تحافظ على معيار الطيران الدولي و"لم تحتك بأي نشاط روسي".

وأضاف الأسطول السادس "بينما كانت الطائرة الروسية تعمل في منطقة طيران دولية، ونتوقع من الروس أن يتبعوا معايير الطيران الدولية المتفق عليها للحفاظ على السلامة ومنع مثل هذه الحوادث".