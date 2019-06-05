تعديلات في ساعات على عمل معبر الكرامة

أعلنت الشرطة عن اجراء تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة وذلك يومي السبت والاحد القادمين بسبب الاعياد اليهودية.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن العمل على المعبر يوم السبت الموافق 08/06/2019، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين.

اما يوم الاحد 09/06/2019 فسيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً في كلا الاتجاهين.

ويعاد فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.