الحية: سندك قلب العدو حتى لو استشهد الملايين

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة د. خليل الحية: إن شعبنا الفلسطيني سيدك الاحتلال الإسرائيلي وسيضرب قلب العدو حتى ينتهي ولو كلفنا ذلك ملايين الشهداء والجرحى".

وأكد د. الحية خلال خطبة العيد بمدينة غزة، أن العدو الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت".

وأضاف: "المؤامرة على فلسطين والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية بشكل عام كبيرة، ومحاولات تصفيتها حثيثة تشتد يوما بعد يوم في ظروف بالغة التعقيد تحيط بأمتنا التي أشغولها عن قضاياها".

وتابع قوله: "عارٌ على أمة الإسلام والعروبة أن تستقبل المجرمين القتلة الصهاينة على أراضيها"، في إشارة إلى مؤتمر المنامة في البحرين.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أكد د. الحية، أن حماس تمد يدها إلى الوحدة الوطنية بلا قيود ولا شروط لاستراتيجية وطنية واضحة.