طقس فلسطين: أجواء صيفية باردة خلال أيام عيد الفطر السعيد

توقع طقس فلسطين أن تكون أجواء الطقس اليوم الأربعاء، صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما غداً الخميس، تكون الأجواء صيفية حار نسبياً في ساعات النهار ومنعشة ولطيفة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، ولن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران (29 مئوية في القدس الشريف)، والرياح تكون شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة المقبل يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفياً عاديا في ثالث أيام عيد الفطر السعيد، وحاراً نسبياً وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في بقية الأوقات، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

أما السبت المقبل سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليكون الجو صيفياً في كافة المناطق ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جو حار الى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جو حار نسبي وقت الظهيرة تحديداً، ليلاً يكون الجو منعش جداً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.