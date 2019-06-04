سلطنة عُمان تعلن موعد عيد الفطر

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في عُمان، مساء الثلاثاء، ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة.

وكانت سلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلادش وإيران والمغرب، قد بدأت شهر رمضان بعد يوم من بدء الشهر الفضيل في معظم الدول العالم.

وأعلنت السلطات الدينية في دول عربية عدة، الاثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، منها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر واليمن والجزائر وليبيا.

وفي المقابل، أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مشيرة إلى أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبالتالي فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وسارت على النهج ذاته سوريا والأردن وتونس وفلسطين.