السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لاستلام أموال المقاصة منقوصة

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجددا للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي جددت رفضها لاستلام الأموال مقتطعة، بعد خصم 500 مليون شيكل، تقول "إسرائيل" إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الثلاثاء، في نشرتها المسائية. وأوضحت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، أن الحكومة الإسرائيلية، حوّلت بقرار أحادي الجانب، مئات ملايين الشواقل لحسابات بنكية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وترفض السلطات الفلسطينية، للشهر الرابع على التوالي، استلام أموال المقاصة التي تقدر بـ660 مليون شيكل شهريًا، عقب خصم 41 مليون شيكل من كل دفعة مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى قلق سلطات الاحتلال إزاء الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بسبب الرفض المتواصل لاستلام إيرادات الضرائب، على ضوء الضائقة المالية المالية في الضفة العربية المحتلة.

دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، السلطة الفلسطينية، إلى وقف دفعات مالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الكهرباء للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية؛ حيث طالبت السلطات المحلية في الضفة بعدم تسديد حسابات شركة الكهرباء الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال بحوزتها، وذلك "كتعويض عن الميزانيات التي يقدمها الحكم المركزي في رام الله والذي جرى تجميده في الأشهر الأخيرة".

وارتفع دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ300 مليون شيكل، وأصبح حجم الدين ملياري شيكل.