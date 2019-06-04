الصين تستضيف كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، رسميا بالإجماع منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن كانت المرشحة الوحيدة.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي باجماع جمعيته العمومية غير العادية في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي (فيفا).

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3، وكانت النسخة الأولى التي يشارك فيها 16منتخبا.

وتخلت كوريا الجنوبية في منتصف مايو الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

وقال رئيس الاتحاد الأسيوي، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "اسمحوا لي أن أكون أول المهنئين لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الصيني لكرة القدم على استضافة كأس آسيا 2023".

وأضاف "لقد تابعنا صعود اللعبة تحت إشراف واستثمار الحكومة الصينية. لدينا الفرصة الآن مع كأس آسيا، لتطوير إرث حقيقي للعبة العالمية".

وأردف "سوف توفر البطولة مصدر إلهام لعشرات الملايين من الأطفال. كأس آسيا قد توفر منصة انطلاق للفرق الصينية الرائعة في المستقبل.. والأهم من ذلك أن تضع كرة القدم بمرتبة الرياضة الاولى في البلاد".

بدوره، قال الصيني دو جاوكاي عضو مجلس فيفا "هذا رائع للصين، شرف كبير للصين استضافة كأس آسيتا 2023. نحن جاهزون وواثقون من استضافة بطولة ناجحة".

واقترحت الصين في ملفها بناء ملاعب جديدة في تسع من المدن الـ12 المقترحة. وكذلك إدراج ملعب احتياطي متواجد في كل من المدن المضيفة، تتوافق مع المعايير الدولية للاتحاد الاسيوي.

وأشار الاتحاد الأسيوي في بيانه إلى أنه يأمل من خلال استضافة الصين بـ"نمو الحقوق التجارية في حقبة جديدة تمثل فيها شركة دي دي ام سي فورتيس (الصينية السويسرية) الحقوق التجارية الحصرية للاتحاد الاسيوي".

وكانت تايلاند وإندونيسيا عبرتا أيضا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).