عملاق أوروبي جديد يطارد محمد صلاح

بعد تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، زاد تسليط الأضواء على النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول في نهائي المسابقة القارية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت إن ريال مدريد الإسباني استفسر عن إمكانية التعاقد مع صلاح (26 عاما)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن صحيفة "أس" كشفت أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تترقب موقف اللاعب بهدف ضمه.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم صلاح، بعد اقترابه بشدة من خطف النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن تشلسي الإنجليزي.

وأضاف المصدر أن "أنباء ضم ريال مدريد المرتقب لهازارد، فتح الباب أمام أندية أخرى لاختبار ولاء صلاح لليفربول".

وكان صلاح رفض التحدث عن مستقبله، في أعقاب الفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، بهدفين نظيفين، سجلهما صلاح من ركلة جزاء وديفوك أوريغي.

وقال لاعب منتخب الفراعنة: "لا أريد أن أناقش مستقبلي الآن".

يشار إلى أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس، ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.