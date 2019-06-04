زلزال بقولة 6.1 درجة يضرب جزيرة في اليابان

ضرب زلزال بقوة أولية بلغت 6.1 درجة منطقة جزيرة توريشيما اليابانية، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم (الثلاثاء).

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع في الساعة الـ01:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي عند التقاء خط العرض 29.1 درجة شمالا وخط الطول 139.8 درجة شرقا.

ووقع الزلزال في البحر على عمق 440 كم، حسبما أوردت الهيئة.

على مقياس الزلازل الياباني، الذي تبلغ ذروته 7 درجات، سجل الزلزال 4 درجات في أوغاساوارا وقرية في المقاطعة الفرعية التي تتبع لطوكيو في البر الرئيسي على بعد أكثر من 1000 كم.

لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات نتيجة للزلزال البحري، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي من جانب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.