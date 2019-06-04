الصين تستضيف كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوز الصين باستضافة كأس الأمم الآسيوية 2023.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري، "صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس".

وأضاف، "تم القرار بالإجماع، لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت استضافة النسخة الثالثة عشر عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا".

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف للجمعية العمومية، بعد انسحاب اتحادات إندونيسية وتايلاند وكوريا الجنوبية بعد إعلان رغبتهم المبدئية، ولكن أيًا منهم لم يتقدم بملف في المراحل النهائية لاختيار الدولة المضيفة.