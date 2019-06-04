أوقاف غزة تحدد أماكن وأسماء خطباء صلاة عيد الفطر السعيد

حددت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أماكن وأسماء خطباء صلاة عيد الفطر السعيد في كافة مناطق القطاع والذي يصادف يوم غد الأربعاء.

وقال مدير عام الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف د. محمد سالم في تصريحات صحفية: "إن الوزارة حددت أمكان وخطباء صلاة العيد في كافة محافظات قطاع غزة وهي (محافظة شمال غزة – محافظة غزة – محافظة رفح – محافظة خانيونس – المحافظة الوسطى ).

وأضاف "قمنا بالعديد من الإجراءات لإقامة صلاة العيد في العراء، عملا بسنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وحددنا أماكن لذلك في محافظات غزة الخمس".

وحول توجيهات الوزارة للخطباء حول خطبة صلاة عيد الفطر، أوضح سالم أنها تتمحور حول ما يلي: "الحديث عن فضل الله علينا بأن أتممنا صيام شهر رمضان المبارك، ثم الحديث عن الثقة بوعد الله بالفرج والنصر، والتطرق للأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي".

ومن ضمن موضوعات الخطبة ذكر سالم: "وجهنا الخطباء للحديث عن الحياة الاجتماعية وقلة ذات اليد وما نتعرض له من مخاطر في العموم خاصة في ضوء ما يعرف ب صفقة القرن، والإشادة بالشعب المعطاء، والتأكيد أن عودتنا لفلسطين لا بد وأن تسبقنا بالعودة إلى الله".

المحافظة الوسطى

أولاً . دير البلح

1. مدخل المعسكر ، د. عماد الجرو

2. الحكر بجوار مسجد الشهداء ، د. ماهر الحولي

3. مصلى البلد (ساحة البلدية) ، الشيخ: وائل بشير

4. أرض شراب بجوار مستشفى شهداء الأقصى ، الشيخ: محمد الحتو

5. البركة بجوار مسجد عقبة بن نافع، الشيخ: طارق شاهين

6. أرض المصدر بجوار مسجد البخاري، الشيخ: رامي نصار

7. البصة بجوار مدارس الصلاح، الشيخ: ياسر جاد الحق

(تابع دير البلح)

8. المحطة خلف محطة عكيلة ،، الشيخ: جابر خطاب

9. البروك بجوار مسجد التوبة ،، الشيخ: محمد أبو عربس

10. الجعفراوي في شارع أبو بشير،، الشيخ: سالم أبو عمرة.

(منطقة المغازي)

1. ملعب الشهيد خالد الشاعر ،، د. سالم سلامة

2. نادي خدمات المغازي،، الشيخ: محمود مصلح

3. المسجد الكبير ،، الشيخ: أحمد الحاطي

4. بجوار مسجد الزعفران،، الشيخ: فؤاد أبو سعيد

(منطقة الزوايدة)

1. الملعب المعشب ،، الشيخ: خالد العبيد

2. ملعب السوارحة ؛؛ الشيخ: جمال الأسمر

3. مدرسة ابن رشد ،، الشيخ: أحمد عقيلان

4. ملعب الحاج ،، د. عطوة القريناوي

(منطقة النصيرات)

1. أرض سوق الاثنين ،، د. يوسف فرحات

2. بجوار مسجد الفاروق ،، د. عبد الرحمن الجمل

3. بجوار مسجد الشهداء ،، الشيخ: نور عيد

4. بجوار أبراج الصالحي ،، د. تيسير إبراهيم

5. مدرسة العروبة ،، الشيخ : أنس نوفل

6. بجوار مسجد بلال بن رباح ،، الشيخ: زيد أبو زايد

7. بجوار مسجد أبو داوود ،، الشيخ: فادي أبو هندي

8. بجوار محطة راضي ،، د. كمال تربان

(منطقة البريج)

1. ساحة مسجد الفرقان ،، الشيخ: سامي أبو شمالة

2. دوار الشهداء ،، الشيخ: جمال سلامة

3. ساحة مسجد أحمد أبو مدين ،، الشيخ: عماد السيد

ملحق الوسطى

(منطقة الزهراء والمغراقة)

1. بجوار مسجد الزهراء، الشيخ: سعيد البيومي

2. بجوار مسجد الإيمان، د. خالد تربان

3. مسجد القادسية، الشيخ: يوسف أبو هويشل

4. بجوار مسجد بلال بن رباح ؛؛ الشيخ: محمود أبو غياض

5. بجوار مسجد أبو هريرة ،، الشيخ: إسماعيل اللوح

محافظة غزة

التفاح - شارع تمراز - الشيخ أحمد عطا الله

الدرج - مدرسة موسى بن نصير - الشيخ د. صادق قنديل

الشعف - بجوار مسجد الرحمن شارع النخل- بجوار مسجد أسامة بن زيد

منطقة الشاطئ

دوار الشهيد القوقا - الشيخ د. احمد بحر

الشيخ رضوان - ساحة مركز الشيخ رضوان الصحي - الشيخ د.محمد سالم

الصبرة - شارع عزام- الشيخ د.سلمان الداية

منطقة التفاح - شارع النفق أرض الحرتاني

حي الزرقا ارض الشوا

شارع الثلاثين بجوار محطة تمراز للوقود شرق شارع النفق

قرب مسجد الجولاني شرق شارع صلاح الدين (الشعف).