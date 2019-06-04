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أردوغان: لن نتراجع عن شراء صفقة (إس 400) الروسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:16 - 04 يونيو 2019
صواريخ اس 400 صواريخ اس 400
بنك فلسطين
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول.

وأعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت (الدفاعية الأمريكية)، إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس-400.

وأردف: "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص باتريوت، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وأكد قائلا: "لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس-400 الدفاعية".

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