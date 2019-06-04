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فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس وتدعوها للتراجع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:47 - 04 يونيو 2019
مخطط استيطاني مخطط استيطاني
بنك فلسطين
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أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية ببناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ في القدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، هذا القرار "أمرا مقلقا، ويساهم في توسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية"، مؤكدة أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، وفق ما شدّد عليه القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن الاستيطان يسهم في تأجيج الاضطرابات، ويقوض التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وفي هذا الصدد، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار، والتخلي عن أي مشروع يضر بإمكانية حل الدولتين.

وكانت وزارة الاسكان الإسرائيلية قد قررت الخميس الماضي طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، تتوزع بين مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 460 وحدة استيطانية، ومستوطنة "راموت" بواقع 345 وحدة استيطانية، علما أن المخطط الاستيطاني المذكور معتمد منذ عامين.

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