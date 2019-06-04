كيف سيكون الطقس أيام العيد ؟

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2019/06/05: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2019/06/06: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/06/07: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى غائم ،ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.