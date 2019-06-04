اليوم : "إسرائيل" تعيد توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلاً

"إسرائيل" تعيد توسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلاً

ذكرت مصادر فلسطينية صباح اليوم ، بأن اسرائيل سمحت اعتبارا من اليوم الثلاثاء بإعادة توسيع مساحة صيد الاسماك مقابل شواطئ قطاع غزة من 8 ميل حتي 15 ميلاً.

وقد قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاربعاء الماضي ، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال .

وذكرت وسائل إعلام عبرية إنه تم تقليص مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة من 15 ميل إلى 10 ميل فقط، اعتباراً من صباح اليوم، بذريعة تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة واشتعال عدة حرائق في مغلف غزة .