هاشتاق مفتي_فلسطين الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي

شكل إعلان مفتي القدس والديار المقدس الشيخ محمد حسين أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، بعد اعلان السعودية ان غداً هو اول ايام العيد، صدمة لدى الشارع الفلسطيني، حيث اعتاد الفلسطينيون أن يصوموا ويفطروا مع السعودية.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاق #مفتي_فلسطين، وتصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يشار إلى أن العديد من الدول أعلنت بعد مفتي فلسطين أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك والعيد يوم الأربعاء، فيما أعلنت السعودية والامارات وسوريا وقطر أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن آخر الأربعاء هو أول أيام العيد.

ورصدت وكالة فلسطين اليوم أبرز التعليقات على هاشتاق #مفتي_فلسطين على النحو التالي:

مفتي فلسطين : غدا متمم



الشعب: pic.twitter.com/bq622Hx8wX — حمزة. (@hamzhovic) ٣ يونيو ٢٠١٩

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إلى أهلنا في #فلسطين يجب شرعا التقيد والالتزام بما قرره مفتي فلسطين وعليه سيكون يوم الأربعاء أول أيام #عيد_الفطر المبارك وكل من يفطر غدا يأثم وعليه القضاء. — zaher - #غزة (@103Omer) ٣ يونيو ٢٠١٩