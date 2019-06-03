باريس سان جيرمان الفرنسي ينفي رحيل لاعبه نيمار

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، الأنباء التي ترددت حول رحيله لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الموسم المقبل.

ووفقًا لتصريح لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، قال الخليفي "نيمار لن يرحل عن سان جيرمان، ومن ثم فإنه لن يتم السماح له بالعودة إلى برشلونة الإسباني أو غريمه التقليدي ريال مدريد".

وأضاف "نيمار يعتبر من الأعمدة الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، ومن الصعب التفريط فيه بأي شكل من الأشكال".

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في الموسم الحالي مع نيمار في 28 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها سان جيرمان، حيث أحرز 23 هدفًا وساهم في صناعة 13 هدفًا.