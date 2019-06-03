حماس" تدعو "فتح" للحوار لإنهاء الانقسام

دعت حركة "حماس"، حركة "فتح" لإجراء حوار، بمشاركة الفصائل والوجهاء والمخاتير، لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الحركتين.

وقال يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، الاثنين، في كلمة له خلال لقاء تكريمي نظّمته حماس للوجهاء والمخاتير، تحت عنوان "موحدون ضد صفقة القرن"، في فندق المشتل، غربي مدينة غزة : " نقول لحركة فتح، تعالوا إلى غزة لنجلس على طاولة واحدة لننهي مشكلة الانقسام الفلسطيني".

وأضاف: "نعلن جهوزيتنا لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة لمواجهة صفقة القرن".

وفي سياق آخر أكد السنوار، على "الرفض الكامل لصفقة القرن، وكافة أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل".

وأردف: "نؤكد رفضنا لمؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي ينعقد في أواخر الشهر الجاري، ضمن خطة صفقة القرن، وندعو لإعلان الحداد هناك".

وقدّم السنوار الشكر "لإيران، على دعمها للمقاومة الفلسطينية".

وتابع: "نقدم الشكر الخاص لقطر على مجهوداتهم الكبيرة في إعمار غزة، والأموال والمعونات الكبيرة جدا التي ضختها للقطاع، من خلال مشاريع الإعمار والكهرباء والطرق والمعونات الإنسانية والتشغيل المؤقت".

وأكد أن الحركة ستعمل على تطوير العلاقات مع مصر لما تمثله من عمق استراتيجي".

ووجه السنوار "الشكر للكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي في خدمة القضية الفلسطينية".