فلسطين تخالف السعودية لأول مرة في الإفطار

جدل يتكرر كل عام حول تحديد هلال شهري رمضان وشوال، وقلما اتحد المسلمون في الصيام والإفطار، كما حدث الليلة، حينما أعلنت السعودية ان غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد، إلى جانب عدد قليل جداً من الدول، بينما الغالبية العظمى من المسلمين أعلنوا ان غداً هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

اللافت، أن فلسطين ولأول مرة تكسر قاعدة التبعية للسعودية في الصيام والإفطار، حيث أول بلد عربي مسلم أعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هي فلسطين، بعد أن أعلنت السعودية ان غداً الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر.

وأحدث إعلان السعودية بلبلة في الشارع الفلسطيني حيث بدأت المساجد في قطاع غزة بالتكبير والتهليل بالعيد، ليأتي إعلان مفتي الأقصى والديار المقدسية الشيخ محمد حسين تراجع المساجد عن التكبير والتهليل، في سابقة هي الأولى لفلسطين.

وبعد فلسطين اعلنت الأردن وقطر وايران ومصر والمغرب واندونيسيا والهند ان غداً هو المتمم لشهر رمضان.

ومثلت الرؤية بالعين المجردة للهلال ضربة قاسمة للحسابات الفلكية التي أكدت أن الثلاثاء هو عيد الفطر.