راصد فلسطيني يعلن موعد عيد الفطر

أعلن داود الطروة المختص في الطقس وعلوم الفلك، اليوم الاثنين، عن ولادة هلال شهر شوال 2019 قبل قليل، الأمر الذي يعني أن عيد الفطر سيكون غدا الثلاثاء في الأراضي الفلسطينية.

ونشر الراصد الفلسطيني الطروة، تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين تقول: "ولد قبل قليل هلال شهر شوال تمام الساعة 13:01:58، مشيرا إلى أنه "سيتم تحريه بالتلسكوبات مع غروب الشمس".

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، المسلمين في المملكة إلى تحري هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، فيما أشارت تقديرات مركز الفلك الدولي قبل يومين بأن العيد سيكون الأربعاء.

ووفقا لمركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال شهر شوال قد تكون ليست ممكنة، مساء اليوم الاثنين، في قارة اسيا واستراليا واوروبا وافريقيا، بينما سيظهر بوضوح في قارة أمريكا، وسيكون العيد لديهم غدا.