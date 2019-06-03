الجهاد تدعو لاستقبال الأسير البطل أحمد موسى غدا

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لاستقبال الأسير البطل أحمد حسين داوود موسى، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء عند بوابة سجن "عوفر".

واعتقل موسى (42 عامًا) بتاريخ 2018/8/1، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ في سجن عسقلان لمدة 31 يومًا، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعلى إثر ذلك أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 29 يومًا، وأضرب عن الماء أسبوعًا كاملًا، وانتزع قرارًا بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة الاعتقال الإداري له، بالإضافة لشهر آخر.

وتعرض موسى لأعراض صحية خطيرة من تأثير الإضراب عن الطعام، إذ يعاني من عدم قدرته على القيام بوظائف يده وقدمه اليمنى بسبب ارتخاء حصل بهن أثناء الإضراب، ما يرجح حصول جلطة دماغية في ذلك الوقت أثرت عليه.

يشار إلى أن موسى هو شقيق الأسير عدال موسى المعتقل منذ العام 2015، على خلفية نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي، ويقضي حكمًا لمدة 5 سنوات و3 شهور في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير موسى تعرض للضرب القاسي من قبل قوات الاحتلال عام 1998 أثناء محاولته العبور إلى الداخل المحتل في منطقة حراش "بيت شيمش"، وعلى أثر الإصابة أجريت له عملية قلب مفتوح لاحقًا.



