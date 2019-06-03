وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية عبر معبر رفح

وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من قافلة أميال من الابتسامات 36 إلى قطاع غزة أمس الأحد عبر معبر رفح البري.

وقال خالد اليوسف منسق قوافل أميال من الابتسامات في أوروبا، إن المساعدات التي تسلمتها وزارة الصحة في غزة، تشمل 100 ألف وحدة محاليل تغذية وريدية تكفي القطاع الصحي في غزة لمدة تزيد على الثلاثة أشهر".

من جهته، قال عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات إن هذه المساعدات الطبية جزءً من المساعدات الإنسانية التي يجري إدخالها ضمن قافلة "أميال من الابتسامات36" التي وصلت غزة مطلع شهر مايو الجاري.

وشكر يوسف المشاركين في القافلة على مساهمتهم التي مكنت قيادة القافلة من شرائها وإيصالها إلى غزة عبر جمهورية مصر العربية.

وذكر أن قبل وصول أعضاء القافلة مطلع شهر مايو الماضي إلى غزة، وصلت دفعة أولى من المحاليل الطبية بلغت ٢٠٠ ألف وحدة.