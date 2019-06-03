ارشادات هامة خلال أيام عيد الفطر المبارك

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين للالتزام بجموعة من الإرشادات والتعليمات لتجنب الحوادث خلال فترة عيد الفطر السعيد وخاصة تجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية وأثناء التنقل من محافظة إلى أخرى .

وعدم اضرام النيران في الأعشاب وتحذير الاطفال من اللهو والعبث بمسببات الحرائق والألعاب النارية وعدم السماح لهم بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم .

والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة داخل مدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة .

كما دعت العاملين في المنتزهات والمسابح الانتباه لزوارهم وتجنب الإقتظاظ على الألعاب وبرك السباحة ومراعات الألعاب التي تناسب الفئات العمرية والحالات المرضية مثل أمراض القلب وغيرها .

واشارت الى انه سيتم تنظيم جولات تفقدية من قبل الدفاع المدني على هذه الاماكن تزامنا مع ايام العيد .

ودعت المواطنين لعدم التردد في الاتصال بطوارئ الدفاع المدني على الرقم 102 .