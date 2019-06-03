تصريحات غير مسبوقة للسيسي عن "صفقة القرن"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يريده الفلسطينيون، وذلك تعليقا على خطة السلام الأمريكية غير المعلنة في الشرق الأوسط.

وأضاف في هذا الإطار "تسألون ما هي الحكاية.. والسيسي ماذا ينوي أن يفعل.. وهل سيعطي سيقدم شيئا لأحد.. لا أحد يقدر يعمل أي شيء إلا عن طريقكم.. هل تتصورون أنني ممكن أن أفرط مثلا؟.. لماذا؟".

كما وجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا "ستتركون شيئا لأحد؟".

وأشار في تصريحاته إلى أن وسائل الإعلام هي من أطلقت تسمية "صفقة القرن".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن السيسي من خلال تصريحاته خلال مشاركته حفل "إفطار الأسرة المصرية" بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بدا وكأنه يرفض التلميحات التي تشير إلى أن مصر قد تقدم تنازلات كجزء من الخطة الأمريكية.

وتستعد الولايات المتحدة لبدء تنفيذ خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" والتي ستكون خطوتها الأولى عقد مؤتمر البحرين، حيث أعلنت الولايات المتحدة والمنامة، في 19 مايو، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكدت "إسرائيل" نيتها المشاركة في هذا المؤتمر، فيما أبدت القيادة الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وقالت إنها لن تشارك في ورشة العمل، مؤكدة ان الولايات المتحدة تعمل على نقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.