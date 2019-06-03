بومبيو: "صفقة القرن" قد تُرفض في نهاية المطاف

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط قد تُرفض في نهاية المطاف.

وأضاف بومبيو -خلال اجتماع مغلق مع زعماء كبريات المنظمات اليهودية الأميركية- أن التسوية المقترحة للصراع العربي الإسرائيلي "قد ترفض فقد يقول أحدهم إن فيها أمرين جيدين وتسعة أمور أخرى سيئة".

كما أكد بومبيو في التسجيل المسرب أنه لا توجد ضمانات "أننا سنكون قادرين على حل الصراع" القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب تعبيره.

وأضاف "السؤال هو هل سيتاح لنا المجال بشكل كاف لكي يمكننا إجراء نقاش حقيقي بشأن كيفية إخراج هذه الخطة".

واعتبر الوزير الأميركي أنه يمكن القول إن الخطة "غير قابلة للتطبيق، وقد لا تكتسب زخما".

كما أشار بومبيو إلى أن الكشف عن الخطة قد تأخر مرارا وتكرارا، قائلا "لقد استغرقنا وقتا طويلا في طرح خطتنا أكثر مما كنت أعتقد في البداية"، منوها إلى أنها ستكون مفضلة لدى الجانب الإسرائيلي.

وقال في هذا الصدد، "أفهم سبب اعتقاد البعض أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يروق سوى للإسرائيليين.. أفهم ذلك، وأتمنى من الجميع منح مساحة للاستماع والسماح للموضوع بأن يتبلور أكثر".

وبشأن مؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، قال بومبيو إنه إذا وافقت الكويت على الحضور فإن جميع دول الخليج ستحضر -ولو للاستماع- على الأقل.

وأضاف أنه "من الصعب على دول الخليج أن تعرب عن دعمها الكامل قبل إطلاعها على النص الكامل للمبادرة".

يشار إلى أن خطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، رغم أنها لم تعلن بشكل رسمي، فإن العديد من تفاصيلها تسربت خلال الشهور الماضية عبر وسائل إعلام عربية وغربية.